Caucaia precisou pagar R$ 180 mil para manter time para a final do Campeonato Cearense

O Caucaia completará 40 dias sem uma partida oficial na sexta-feira, 22, quando está marcado o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense contra o Fortaleza. Devido às mudanças de datas para a conclusão do Estadual, o clube da Região Metropolitana precisou pagar mais um mês de folha salarial e outros custos de logística para manter todo o elenco, totalizando cerca de R$ 180 mil.

O valor não estava previsto no planejamento do Caucaia para a temporada de 2022. O time só tem o Campeonato Cearense no calendário deste ano. Quando a fórmula do Estadual foi aprovada em novembro de 2021, a projeção era de que os dois duelos da decisão acontecessem entre 18 de março e 3 de abril.

"Foi complicado porque o Campeonato foi estendido. Consegui os recursos com patrocinadores e minha família, que nunca me abandonou. Esticou mais a folha salarial de pagamento. Foi um gasto de quase um mês a mais", afirmou o presidente do clube, Roberto Góis.

A folha salarial mensal do elenco do Caucaia gira em torno de R$ 150 mil. O clube também precisou desembolsar mais R$ 30 mil para despesas com logística, hospedagem e alimentação para o elenco.

"Saiu totalmente da nossa programação. O prejudicado sempre foi o Caucaia", disse o dirigente da Raposa Metropolitana.

As mudanças no calendário para a final do Campeonato Cearense ocorreram pela falta de datas do Fortaleza, que acumulou cinco competições (Copa do Nordeste, Série A, Copa do Brasil, Libertadores e Estadual) ao mesmo tempo com o andamento da temporada. Em meio ao cenário de incertezas, a Federação Cearense de Futebol (FCF) anunciou no fim de março os jogos da decisão para os dias 10 de abril e 23 de abril, mas adiou seis dias depois.

Por fim, os jogos foram marcados para esta sexta-feira, 22, e domingo, 24. Neste período, a Raposa permaneceu rotina diária de treinos e disputou três jogos-treinos contra o Ceará Sub-23, Pacajus e uma equipe amadora de Caucaia, vencendo todos os adversários.

