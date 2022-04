Eficiente, Silvio Romero lidera em média de gols por minutos em campo no Fortaleza; veja números

O triunfo do Fortaleza diante do Vitória por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, 20, passou principalmente pelos pés do argentino Silvio Romero. O camisa 18 foi responsável por dois dos três tentos do Tricolor do Pici.

Ao todo, desde que chegou ao Fortaleza, 'el Chino' marcou seis gols em 18 partidas que jogou, sendo seis dessas como titular.Com o número, ele é atualmente o atleta do grupo tricolor que precisa de menos minutos para marcar um tento. Em média, de acordo com o Sofascore, o argentino precisa de 109 minutos para balançar as redes.

Com os seis tentos marcados, ele também é vice-artilheiro do grupo comandado por Vojvoda na atual temporada. Silvio Romero chegou ao Fortaleza em janeiro de 2022 com contrato de empréstimo por um ano com opção de compra.

Números de Silvio Romero no Fortaleza:

18 jogos disputados

6 partidas como titular

6 gols

109 minutos para marcar gol

