"Estamos preparados para brigar por cada campeonato", diz Vojvoda após triunfo sobre o Vitória

O treinador também projetou o confronto diante do Caucaia, pelo jogo de ida das finais do Campeonato Cearense, que acontece na sexta-feira, 22

Após a vitória do Fortaleza por 3 a 0 sobre o Vitória na noite desta quarta-feira, 20, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o treinador Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva, comentou sobre a mentalidade ambiciosa que o elenco do Fortaleza precisa ter diante das competições que disputa e projetou o duelo contra o Caucaia na final do Campeonato Cearense.

“Eu gosto de estar lutando e brigando em todas as competições. Eu prefiro jogar muito, jogar por coisas importantes. E a mentalidade do jogador do Fortaleza tem que estar cada vez com mais ambição, o torcedor vai exigir isso, porque temos demonstrado que estamos preparados para brigar por cada campeonato que a gente joga. Vamos trabalhar agora para a final do Campeonato Cearense, jogo a jogo, essa tem que ser nossa mentalidade, ambiciosa, com a humildade de enfrentar cada jogo com a máxima responsabilidade. Estamos representando um clube muito importante, e por trás há muitos torcedores que nós temos que respeitar”, enfatizou.

Sobre o assunto Moisés celebra fim da sequência de derrotas do Fortaleza na temporada

Com triunfo sobre o Vitória, Fortaleza quebra sequência de quatro derrotas

Eficiente, Silvio Romero lidera em média de gols por minutos em campo no Fortaleza; veja números

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sem muito tempo para descansar, o Fortaleza volta a campo já na sexta-feira, 22, para enfrentar o Caucaia, pelo primeiro jogo das finais do Campeonato Cearense. Para o confronto, Vojvoda projetou que será necessário uma troca quase que completa do time titular que atuou diante do Vitória.

“Eu acho que teremos que trocar muitos jogadores, ou quase todo o time. Jogar em 48 horas é muito risco. Volto a dizer, estamos muito felizes de jogar a final do Campeonato Cearense e temos recebido muito apoio. Trocar os jogadores é algo que terei que fazer para essa partida, e eu confio que quando eu fizer essas trocas, não afete muito o funcionamento do time, esse é o desafio. Meu desafio é que cada jogador que entre mantenha a sustentação do time”, explicou.