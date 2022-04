Voo fretado por R$ 790 mil e Porto Alegre na rota: a logística do Fortaleza na Argentina

Já era final da noite da última segunda-feira, 12, quando o Fortaleza enfim chegou ao hotel no qual ficará hospedado em Buenos Aires, na Argentina, visando o jogo contra o River Plate, na próxima quarta-feira, 13, pela Copa Libertadores. A logística do clube do Pici no país vizinho inclui voo fretado, "carona" à delegação do Cuiabá e tem Porto Alegre como próximo destino.

O regulamento da Conmebol estabelece que as equipes devem fretar aeronaves para se locomover para as partidas como visitante nas competições continentais. O Esportes O POVO apurou que o Tricolor desembolsou 170 mil dólares (R$ 790 mil na cotação atual) para atender o requisito.

O Cuiabá, que venceu o Leão por 1 a 0 no último domingo, 10, no Castelão, pela estreia da Série A, comprou 40 passagens da área comercializada do voo e rumou junto para a Argentina, onde enfrentará o Racing, também nesta quarta, 13, pela Copa Sul-Americana. Além da delegação do Dourado, torcedores e profissionais de imprensa viajaram no mesmo avião.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A delegação tricolor, composta por cerca de 50 pessoas, desembarcou na cidade argentina já à noite e chegou ao hotel por volta das 23 horas, recepcionado com grande festa pelos torcedores presentes.

Após enfrentar o River, o Fortaleza não retornará para a capital cearense e seguirá de Buenos Aires direto para Porto Alegre. A cidade gaúcha será palco do confronto diante o Internacional-RS, no próximo domingo, 17, às 18 horas, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Brasileirão.

Na terceira posição do Grupo F da Libertadores, o Tricolor encara o River Plate às 21 horas de quarta-feira, 13, no Monumental de Núñez, pela segunda rodada da competição.

Tags