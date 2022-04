Vojvoda utilizou 11 formações diferentes no ataque do Fortaleza em 2022; veja a lista

O rodízio de atletas no time principal do Fortaleza é uma das principais características do trabalho implementado pelo treinador Juan Pablo Vojvoda no clube. O argentino dificilmente repete a escalação de forma contínua e, nesta temporada, o setor ofensivo foi o que mais sofreu mudanças entre uma partida e outra.

Ao todo, o comandante do Tricolor do Pici utilizou 11 formações diferentes no ataque, setor pelo qual a diretoria do Fortaleza teve como um dos seus principais focos de contratação no mercado da bola. Com uma variedade de jogadores ofensivos no elenco — que também agregam com características distintas —, a dupla que mais atuou juntos iniciando uma partida foi Moisés e Robson, totalizando quatro jogos.

Na segunda colocação, Moisés aparece novamente, mas desta vez ao lado de Silvio Romero, que juntos somam três confrontos. O restante da lista é composta por: Robson e Romarinho (2x); Igor Torres e Moisés (2x); Robson e Renato Kayzer (2x); Igor Torres e Depietri (1x); Romarinho e Silvio Romero (1x); Igor Torres e Silvio Romero (1x); Renato Kayzer e Romarinho (1x); Moisés e Renato Kayzer (1x); Robson, Kayzer e Moisés (1x).

Para o aguardado duelo contra o River Plate-ARG, pela segunda rodada da Copa Libertadores, que acontece nesta quarta-feira, 11, às 21 horas, no estádio Monumental de Nuñez, na Argentina, a tendência é de que Vojvoda modifique o ataque em relação aos últimos dois jogos da equipe, nas derrotas dentro de casa para o Colo-Colo (1x2) e Cuiabá (0x1).

Diante do clube chileno, na estreia do torneio continental, o comandante argentino optou pela entrada de Moisés e Silvio Romero, enquanto que contra o Cuiabá, pelo Brasileirão, Romarinho e Robson foram os escolhidos. Em ambos embates, entretanto, o desempenho ofensivo — e também coletivo — foi abaixo das expectativas, situação que deve ocasionar em novas mudanças na equipe titular.

Veja a lista completa dos jogos de cada formação:

Fortaleza 5x0 Sousa, 1ª rodada Nordestão - Igor Torres e Depietri

Floresta 0x2 Fortaleza, 2ª rodada Nordestão - Robson e Romarinho

Fortaleza 1x1 Ceará, 3ª rodada Nordestão - Igor Torres e Moisés

Náutico 2x2 Fortaleza, 4ª rodada Nordestão - Igor Torres e Moisés

Botafogo 1x1 Fortaleza, 5ª rodada Nordestão - Romarinho e Silvio Romero

Fortaleza 3x1 Bahia, 6ª rodada Nordestão - Moisés e Silvio Romero

Fortaleza 1x0 Pacajus, quartas de final do Cearense - Moisés e Silvio Romero

Pacajus 0x5 Fortaleza, quartas de final do Cearense - Moisés e Robson

Altos 1x1 Fortaleza, 7ª rodada Nordestão - Igor Torres e Silvio Romero

Ferroviário 0x1 Fortaleza, semifinal do Cearense - Moisés e Robson

Fortaleza 2x1 Ferroviário, semifinal do Cearense - Moisés e Robson

Fortaleza 2x0 CRB, 8ª rodada Nordestão - Renato Kayzer e Romarinho

Fortaleza 5x1 Atlético-BA, quartas de final do Nordestão - Robson, Kayzer e Moisés

Fortaleza 2x0 Náutico, semifinal do Nordestão - Robson e Renato Kayzer

Sport 1x1 Fortaleza, final do Nordestão - Robson e Renato Kayzer

Fortaleza 1x0 Sport, final do Nordestão - Moisés e Renato Kayzer

Fortaleza 1x2 Colo-Colo, 1ª rodada da Libertadores - Moisés e Silvio Romero

Fortaleza 0x1 Cuiabá, 1ª rodada do Brasileirão - Robson e Romarinho



