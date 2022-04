Após treino debaixo de chuva, Fortaleza embarca para a Argentina em voo fretado

Cerca de 14 horas após a estreia com derrota na Série A do Brasileiro, o elenco do Fortaleza se reapresentou no centro de excelência Alcides Santos, para realizar o último treino em solo cearense antes de embarcar para a Argentina, onde enfrentará o River Plate na quarta-feira, 13, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América.

Além de trabalhos regenerativos na academia, os jogadores foram para campo, mesmo com a chuva que caía pela manhã em Fortaleza. O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou a atividade. Nas fotos divulgadas pelo clube, até o goleiro Fernando Miguel, que está em transição, participou do treinamento com o restante do grupo.

No turno da tarde, a delegação tricolor seguiu para o aeroporto e embarcou em voo fretado junto com a delegação do Cuiabá para Buenos Aires. Cerca de 50 pessoas compõem a parte apenas do Fortaleza dentro da aeronave. A chegada na capital argentina está prevista para às 21h50min.

O Leão ainda fará um treino antes do jogo contra o River Plate, na terça-feira, 12, no centro de treinamento do San Lorenzo, onde já trabalhou em 2020, quando foi encarar o Independiente-ARG, na ocasião, pela Copa Sul-Americana.

River e Fortaleza duelam no Monumental de Núñez na quarta-feira, 13, a partir das 21 horas.

