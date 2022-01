Fortaleza e Ceará terão que fretar voos para jogar Libertadores e Sul-Americana

Em um comunicado divulgado nesta segunda-feira, 24, a Conmebol alterou os regulamentos das Copas Libertadores e Sul-Americana, implementando a regra que permite cinco substituições por jogo nas edições de 2022 dos torneios. Além disso, em caso de prorrogação na final, disputada em jogo único, as equipes poderão fazer uma sexta substituição.

Segundo a entidade, a alteração acontece devido à atual situação da pandemia. Confira um trecho do comunicado:

“Ponto 5.1.10 – SUBSTITUIÇÕES

Um máximo de 5 substituições de jogadores serão permitidas para cada equipe, seguindo os regulamentos da IFAB/FIFA para a implementação de tais mudanças. No caso de prorrogação na FINAL ÚNICA, as equipes poderão excepcionalmente fazer uma sexta substituição.

A sexta substituição acima mencionada está de acordo com as Leis do Jogo Aprovadas pela IFAB/FIFA, em vigor a partir de 1º de junho de 2018.”

Além de manter as cinco substituições, a Conmebol também anunciou que os clubes devem continuar se locomovendo durante os torneios por voos privados, sem compartilhar o avião com outros times ou outras pessoas que não sejam da delegação. Por questões de concentração sanitária, até 55 pessoas podem viajar no voo privado das equipes. Essa regra também é aplicada em caso de translados terrestes como ônibus.

Times brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana

A primeira fase da Libertadores terá início em fevereiro para alguns times brasileiros como o América-MG, que enfrenta o Guaraní-PAR, e o Fluminense, que duela contra o Plaza Colonia-URU. Na fase de grupos, já estão classificados Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Corinthians, Bragantino e Athletico-PR. Na Sul-Americana, os representantes do Brasil (Atlético-GO, Santos, Ceará, Internacional, São Paulo e Cuiabá) estrearão na competição apenas em abril já na fase de grupos. (Com Redação O POVO

