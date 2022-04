Titular em finais, Juninho Capixaba é novamente campeão do Nordestão

Não foi somente o Fortaleza que foi bicampeão da Copa do Nordeste na noite deste domingo, 3. Titular nos dois jogos da final, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba conquistou o segundo título da competição na carreira.

O jogador de 24 anos já havia disputado as decisões de 2020 e 2021 pelo Bahia, onde levantou a orelhuda pela primeira vez na temporada passada e agora comemora o segundo triunfo consecutivo.

Além de Juninho Capixaba, outros cinco jogadores do elenco do Fortaleza conquistaram o bicampeonato da Copa do Nordeste, estes que foram remanescentes do elenco que venceu a edição de 2019: os goleiros Marcelo Boeck e Max Walef, o zagueiro e lateral Tinga, o volante Felipe e o atacante Romarinho.

Contratado nesta janela de transferências, Juninho Capixaba disputou 11 partidas com a camisa tricolor, sendo nove pela Copa do Nordeste, onde contribuiu com uma assistência.



