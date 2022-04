Na final do Nordestão, Fortaleza registra maior público da Arena Castelão desde 2016

60.045 torcedores assistiram Tricolor do Pici conquistar a Copa do Nordeste e marcaram o sexto maior público desde a reinauguração do Gigante da Boa Vista

No jogo que marcou o título do Fortaleza na Copa do Nordeste 2022, a torcida tricolor bateu o recorde de público na Arena Castelão desde 2016. 60.045 torcedores estiveram presentes no Gigante da Boa Vista e assistiram a vitória do Leão do Pici por 1 a 0 sobre o Sport-PE, na noite deste domingo, 3. A partida foi válida pela segundo duelo da decisão da competição regional.

O número de torcedores presentes no estádio superou os 57.223 tricolores que compareceram à arena na vitória do Leão por 1 a 0 sobre o Paysandu-PA na Série B do Campeonato Brasileiro em 2018 e marcou o sexto maior público registrado no estádio desde a sua reinauguração, em 2012.

Dos mais de 60 mil presentes, 30.438 era sócios-torcedores e os 29.607 tricolores compraram ingresso para assistir à decisão, o que gerou uma renda de R$ 1.344.238, a décima maior registrada no Castelão.

O recorde de público e de renda nesta temporada pode ser superada na quinta-feira, 7, quando o Fortaleza recebe o Colo Colo-CHI na estreia do time na Copa Libertadores da América. Restando quatro dias de venda de ingressos, ao menos quatro setores do estádio já estão esgotados: Especial, Bossa Nova, Premium e Inferior Sul.

Confira dez maiores públicos da Arena Castelão

Fortaleza 1x1 Juventude-RS - Série C 2016 (63.903) Ceará 2x1Bahia-BA - Copa do Nordeste 2015 (63.399) Fortaleza 0x0 Brasil de Pelotas - Série C 2015 (62.903) Fortaleza 1x1 Macaé-RJ - Série C 2014 (62.525) Ceará 1x1 Sport-PE - Copa do Nordeste 2014 (60.068) Fortaleza 1x0 Sport-PE Copa do Nordeste 2022 (60.045) Fortaleza 1x0 Paysandu-PA - Série B 2018 (57.223) Fortaleza 4x1 Juventude-RS - Série B 2018 (57.223) Ceará 0x0 Vasco-RJ - Série A 2018 (57.223) Ceará 1x0 ABC-RN - Série B 2017 (56.005)

