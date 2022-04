Torcida do Fortaleza prepara mosaicos para a final da Copa do Nordeste

A ideia é que sejam dois mosaicos, sendo um apresentado antes da bola rolar e outro após a conquista do título por parte do Tricolor, caso aconteça

Marca da torcida do Fortaleza em grandes jogos, a segunda partida da final da Copa do Nordeste que acontece neste domingo, 3, no Castelão contará com mosaicos. Dois estão planejados, mas um só vai acontecer se o Tricolor faturar o bicampeonato do torneio regional.

O primeiro será erguido antes da bola rolar, como é feito tradicionalmente. O desenho será formado por 17 mil papéis e contará com quatro cores, além de conter uma parte em tecido para o efeito 3D. A ideia é fazer uma alusão ao Leão como Rei da Selva, mas, claro, o do Pici.

Já a segunda parte da festa é mantida em segredo. Um dos líderes da Equipe Mosaico, Jefferson CJ, promete, no entanto, que a festa na arquibancada vai surpreender. “A gente vai inovar novamente, como gostamos de fazer. Estamos preparando um mosaico para o começo do jogo e, se tudo der certo (se for campeão), um mosaico no final do jogo, que muita gente já consegue entender o que a gente vai fazer, só que de uma forma diferente", contou, sem dar detalhes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cerca de 30 pessoas, integrantes da Equipe Mosaico e da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), estão desde às 16 horas deste sábado, 2, no Castelão preparando a festa. Eles devem passar toda a madrugada na praça esportiva. Estão à frente da organização também Vitor Vasconcelos e Pedro Alberto.

Nas redes sociais, há pedidos de que o torcedor entre cedo no estádio, domingo à noite, para ajudar na execução do mosaico.



Tags