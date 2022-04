Vojvoda despista sobre favoritismo do Fortaleza na decisão do Nordestão: "É uma final"

Treinador concedeu entrevista coletiva ao lado do zagueiro e lateral Tinga na tarde deste sábado, 2

O técnico Juan Pablo Vojvoda despistou qualquer favoritismo do Fortaleza na decisão da Copa do Nordeste contra o Sport, que ocorre neste domingo, 3, às 18h30, na Arena Castelão. Em coletiva da final realizada na tarde deste sábado, 3, o comandante tricolor projetou uma final equilibrada entre as equipes.

“Eu tenho o maior respeito por nosso adversário, o maior respeito por nós mesmos também. (Temos que) Impor nossas qualidades, impor nossa ideia. É uma final. Eu acho que os dois times vão disputar uma final muito equilibrada como todas as finais”, disse Vojvoda.

Sobre o assunto Fortaleza alcança marca histórica de 40 mil sócios-torcedores

Fortaleza retorna de Recife e se reapresenta visando final do Nordestão

Em coletiva, Tinga revela estar em condições para jogar contra o Sport: "100% preparado"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda sem perder na temporada, o Fortaleza tem oito vitórias consecutivas na Arena Castelão em 2022 e aposta no fator casa como determinante para o bicampeonato do Nordeste.

Contra o Sport, o Fortaleza venceu quatro dos últimos cinco confrontos disputados no gramado do Gigante da Boa Vista.

Tags