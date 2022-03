Análise: adversário do Fortaleza, veja quais são os pontos fortes e fracos do Sport

Com novo comando técnico, o Sport está invicto há sete partidas; O Esportes O POVO traçou os principais pontos fortes e fracos da equipe rubro-negra ao longo da campanha no Nordestão

Fortaleza e Sport jogam nos dias 31 de março e 3 de abril pela final da Copa do Nordeste 2022. Invicto sob o comando do técnico Gilmar Dal Pozzo, o Leão da Ilha chegou à decisão após derrotar o CRB por 3 a 1 na Arena de Pernambuco no último domingo, 28.

Após uma campanha irregular na Copa do Nordeste e no Campeonato Pernambucano, o Sport demitiu o paraguaio Gustavo Florentín após a derrota para o Altos-PI na primeira fase da Copa do Brasil, resultado que custou a eliminação do time no torneio nacional e marcou a sétima partida seguida sem vitória da equipe. De lá pra cá, o Rubro-Negro disputou sete duelos e venceu cinco, sendo quatro confrontos sob o comando de Gilmar Dal Pozzo.

Sobre o assunto Fortaleza e Sport têm ampla vantagem jogando como mandantes no histórico do confronto

Fortaleza projeta "match day incrível" contra River e melhor ano comercial

Fortaleza inicia preparação para final da Copa do Nordeste; saiba quem está fora e quem retorna

Ferroviário acerta o empréstimo do atacante Gabriel Silva ao Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Esportes O POVO traçou os principais pontos fortes e fracos da equipe rubro-negra ao longo da campanha no Nordestão.

Pontos fortes

Não hesita em arriscar de fora da área

A equipe do Sport não tem receio de finalizar a longa distância. Quando tem espaço, os atletas de meio-campo e ataque prontamente chutam ao gol adversário e geram situações de perigo.

No jogo contra o CRB, Luciano Juba fez um belo gol de fora da área que sacramentou a classificação do Leão da Ilha para a final da Copa do Nordeste. O jogador também já havia feito um gol próximo à entrada da grande área na partida contra o Bahia, pela sétima rodada da competição.

Ataque pelas laterais

As principais jogadas de ataque do Sport fluem pelas laterais, onde a equipe consegue tramar bons passes e criar oportunidades.

Com bastante presença ofensiva dos homens de lado, como Ewerthon, Luciano Juba e Sander, o rubro-negro pernambucano oferece perigo para os rivais. Os três laterais, somados, têm seis assistências para gol na competição.

Destaques individuais

Búfalo Parraguez

O Sport conta com alguns destaques individuais que podem fazer a diferença na decisão. Entre eles está o atacante Búfalo Parraguez, que soma sete gols nos últimos cinco jogos e foi o responsável por balançar a rede duas vezes na semifinal contra o CRB. Com espaço e na frente do gol, o atleta pode ser um problema para a defesa do Tricolor.

Luciano Juba

O lateral-esquerdo Luciano Juba é um dos principais destaques do Sport na Copa do Nordeste. O jogador também atua pelo meio enquanto Sander cumpre a função pelo lado do campo. O atleta é o primeiro em participações diretas em gol da equipe na Copa do Nordeste, com três gols e três assistências, e também quem mais finalizou a gol, com sete chutes ao alvo, além de ser o terceiro com mais desarmes certos, com 12, atrás somente de Ewerthon e Sander.

Maílson

O goleiro Maílson segue sendo destaque da equipe e um dos jogadores mais regulares do Sport desde a temporada passada. O goleiro faz atuações seguras e costuma operar grandes defesas no decorrer dos jogos, como na partida contra o Ceará, onde fez quatro defesas difíceis e garantiu o empate da equipe.

Além disso, o goleiro foi decisivo nas quartas de final, quando defendeu três dos quatro pênaltis cobrados pelo CSA e garantiu a classificação do time para a próxima fase.

Pontos fracos

Espaços nas laterais

Embora as laterais sejam um dos principais setores da equipe durante a fase ofensiva, na defesa deixa a desejar em muitos momentos. É comum as equipes adversárias criarem oportunidades a partir do lado de campo defensivo do Sport, devido ao espaço proporcionado nas costas dos laterais, principalmente na transição defensiva, quando eles devem voltar para marcar o contra-ataque dos oponentes.

Como o Fortaleza atua com dois alas em amplitude, Yago Pikachu e Lucas Crispim, a equipe pode aproveitar chances com triangulações e até mesmo explorando os espaços para realizar cruzamentos em direção à grande área.

Marcação fraca em jogadas pela linha de fundo

Além da facilidade do adversário em atacar as laterais da defesa rubro-negra, o time do técnico Gilmar Dal Pozzo peca na marcação individual durante as jogadas em linha de fundo.

Na vitória do Sport contra o Bahia por 3 a 2, o Leão da Ilha permitiu que o Tricolor Baiano marcasse dois gols a partir de jogadas pela linha de fundo. O gol do CRB também foi originado em um lance parecido. Dessa forma, atacar as laterais do campo pode ser o caminho para a equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda atingir o objetivo: o gol.

Dificuldade de criação pelo meio

Enquanto cria muitas oportunidades pelo lado de campo com a presença dos laterais no ataque, o Sport não tem o mesmo êxito em jogadas pelo meio. A equipe tem dificuldades na criação quando precisa envolver o adversário no centro de campo e costuma lançar os laterais em profundidade para criar situações de gol.

Dessa forma, o técnico Juan Pablo Vojvoda pode montar uma estratégia para impedir o avanço dos laterais do Sport, como adiantar as linhas e intensificar a marcação na saída de bola, encaixando a marcação dos alas nos dois laterais quando a equipe estiver sem a bola.

Tags