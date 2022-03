Fortaleza projeta "match day incrível" contra River e melhor ano comercial

O Leão integra o grupo F da Libertadores junto com o River Plate, o Colo-Colo e o Alianza Lima-PER. O duelo contra o River Plate no Castelão está marcado para ocorrer no dia 5 de maio

Gerente comercial do Fortaleza, Victor Simpson foi o convidado desta segunda-feira, 28, do FutCast, podcast do O POVO. O profissional comentou sobre as "diversas possibilidades" de negócio da participação do Tricolor do Pici, em especial sobre a condição de ter o River Plate-ARG como adversário na competição inédita para o clube cearense.

O Leão integra o grupo F da Liberta junto com o time argentino, o Colo-Colo e o Alianza Lima-PER. O duelo contra o River Plate no Castelão está marcado para ocorrer no dia 5 de maio.

"Óbvio que pegar o River é um confronto muito difícil, mas ele nos traz a possibilidade de diversos negócios envolvidos dentro desse jogo. Você trazer um gigante mundial, um dos maiores vencedores da história do futebol sul-americano, para jogar no seu estádio, te dá uma possibilidade de ter um match day incrível. Estamos falando de ingresso, bilheteria, bares, venda nas lojas oficiais, sócio-torcedor. É próximo desses jogos quando temos pico muito grande em nossas lojas de atendimento ao sócio. Com certeza, vamos usar esse momento para monetizar", comentou ele.

O setor comercial do clube projeta faturar R$ 10,4 milhões com patrocínios na temporada de 2022. Segundo Victor, o Fortaleza já não tem mais espaço para novos parceiros na camisa do time. Ao todo, são 14 marcadas estampadas no uniforme de jogo.

"Com muita sobra (o melhor ano da história do clube em termos de receita comercial). Nós temos planejamento estratégico todos os anos através da consultoria Gomes de Matos. Dentro desse planejamento, a gente já vislumbra um ano muito bom até pela experiência na Libertadores. Hoje, em março, temos 14 marcas no uniforme que vai a campo. Na camisa, especificamente, já não tem mais espaço, só no calção", afirmou.

O clube também tem feito negócio com outros tipos de ativos no clube. "A gente começou a criar micro produtos. Eu tenho um torcedor, por exemplo, que ele é dono de um mercadinho na Messejana, que tem potencial de investimento, mas é baixo. Ele não poderia ser patrocinador do Fortaleza até três anos atrás. Hoje, ele pode ter uma placa no centro de treinamento. Quando vocês vão fazer a cobertura do nosso treino, a marca dele está sendo exposta. Posso vender uma postagem na rede social. Hoje, tenho 60 parceiros no Fortaleza. Alguns na camisa, patrocinador oficial, e outros são parceiros ou patrocinadores de outros produtos do clube."

O gerente comercial do clube ressaltou ainda a importância da performance do time em campo para o setor. Após três meses de temporada, o Tricolor está na final do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste. A equipe disputará ainda Libertadores, Copa do Brasil e Série A.

"A gente sabe que quando uma marca vai patrocinar o clube, ela não coloca em contrato que o time precisa estar na final de uma competição, ganhar, mas é muito bacana que esteja atrelada a uma marca vitoriosa. Nas últimas quatro temporadas, tivemos algum título dentro de campo. Temos duas possibilidades de título no Cearense e na Copa do Nordeste. O que faria com que nos últimos cinco anos qualquer uma das marcas que esteve conosco no nosso uniforme estivesse presente em momentos de título. Isso faz com que aumente a procura pelo clube", contou.

O FutCast é o primeiro podcast jornalístico do O POVO. Toda segunda-feira a gravação do programa é feita de forma ao vivo no canal do O POVO no Youtube. Os episódios estão disponíveis também nas principais plataformas de podcast.