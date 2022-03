Ferroviário acerta o empréstimo do atacante Gabriel Silva ao Fortaleza

O atleta de 23 anos, cedido ao Tricolor do Pici até o fim da temporada, estendeu o vínculo contratual com o Coral até o término de 2023

O Fortaleza acertou a contratação por empréstimo do atacante Gabriel Silva, do Ferroviário, até o final desta temporada. Antes de fechar com o Tricolor do Pici, o atleta de 23 anos estendeu o seu vínculo contratual com o Tubarão da Barra até o término de 2023.

Em 2021, Gabriel Silva iniciou a temporada atuando pelo Criciúma-SC, clube pelo qual participou de 13 jogos e marcou um gol. Contratado pelo Ferroviário para a disputa da Série C, o atacante foi peça importante na campanha do Coral na competição, sendo titular durante boa parte do torneio. Ao todo, entrou em campo 13 vezes em duelos válidos pela Terceirona e balançou as redes em três oportunidades.

Neste ano, Gabriel Silva participou da campanha do Tubarão da Barra no Campeonato Cearense, onde o clube chegou até a semifinal, contribuindo com um gol e uma assistência ao longo do certame, e também na Copa do Brasil, torneio pelo qual o Coral foi eliminado na primeira fase.

