Sport vence CRB por 3 a 1 e será o adversário do Fortaleza na final do Nordestão

O Sport venceu o CRB por 3 a 1 na noite deste domingo, 27, na Arena Pernambuco, e será o adversário do Fortaleza na final da Copa do Nordeste 2022. O Leão da Ilha contou gols dos atacantes Parraguez (2x) e Luciano Juba para vencer a equipe lagoana em casa e retornar à decisão da competição regional após cinco anos.

Superior durante toda a partida, o Rubro-Negro pernambucano construiu o resultado que o garantiu na decisão ainda no primeiro tempo. O atacante chileno Javier Parraguez aproveitou cruzamento de Rafael Thyere e tocou de cabeça para abrir o placar aos 15 minutos da etapa inicial. Sete minutos depois, o camisa nove recebeu belo lançamento de Luciano Jubá e tocou com a perna direita na saída do goleiro Diogo Silva para fazer 2 a 0 e ampliar a vantagem dos donos da casa.

Em desvantagem no placar, o técnico Marcelo Cabo retornou do intervalo com três substituições e tentou lançar o Galo da Pajuçara ao ataque, mas a equipe alagoana teve dificuldade para impor o seu jogo diante do Sport. Aos 28 minutos, o CRB conseguiu diminuir o placar após boa jogada de Negueba, que passou pela marcação e cruzou rasteiro para Anselmo Ramon marcar o gol de honra dos visitantes.

Animado com o gol, o time alagoano esboçava uma pressão nos minutos finais, mas Luciano Jubá, aos 37 minutos, acertou belo chute de fora da área para marcar um golaço, dar números finais ao jogo e garantir os pernambucanos na final do Nordestão.

