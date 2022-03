Fortaleza abre check-in para jogo contra Sport pelo Nordestão; venda de ingressos começa na terça

O Fortaleza abriu nesta segunda-feira, 28, o check-in aos sócios-torcedores para a partida contra o Sport. As equipes se enfrentam no domingo, 3, às 18h30min, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste. A venda de ingressos inicia nesta terça-feira, 29, a partir de 8 horas.

O check-in dos sócios começou de maneira escalonada por horário, de acordo com a ordem de prioridade dos planos. Para Conselheiro, Proprietário, Leão do Pici, Kids o sistema abriu às 10 horas. Os adeptos do Leão de Aço poderão reservar lugares a partir de 14 horas. Os demais (Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera) serão liberados às 18 horas.

A comercialização dos tíquetes ocorrerá tanto de forma virtual quanto nas lojas oficiais do clube. No setores superior sul e superior norte, os bilhetes custarão R$ 50, enquanto a parte superior central tem valor de R$ 70. Para adquirir entradas para os setores inferior norte e inferior sul é preciso desembolsar R$ 40. No Bossa Nova o valor é de R$ 110 e no setor premium, R$ 220. A torcida visitante poderá comprar ingressos por R$ 90 para ocupar o setor especial. Todos os preços são referentes às entradas inteiras.

Para comparecer ao estádio, é exigido as três doses da vacina contra a Covid-19 para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos. Entre 12 e 17 anos, a comprovação é válida com duas doses com o mínimo de 15 dias de antecedência à data da partida. Menores de 12 anos não precisam apresentar o comprovante.

Fortaleza e Sport-PE fazem o primeiro jogo da decisão na próxima quinta-feira, 31, às 21h35min, na Arena Pernambuco.



