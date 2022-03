CBF divulga tabela detalhada da finais da Copa do Nordeste; veja datas e horários

A Condeferação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite deste domingo, 27, a tabela detalhada das finais da Copa do Nordeste 2022. Finalistas da competição, Fortaleza e Sport-PE fazem o primeiro jogo da decisão na próxima quinta-feira, 31, às 21h35min, na Arena Pernambuco. O segundo jogo da final será na Arena Casteão, no domingo, 3 de abril, às 18h30min.

Líder do Grupo A, com 16 pontos, o Fortaleza chegou à final da competição regional após vencer o Atlético-BA por 5 a 1, nas quartas de final, e bater o Náutico por 2 a 0 na sefifinal do certame. Em dez jogos disputados no torneio, o Leão do Pici somou seis vitórias e quatro empates, com 24 gols marcados e apenas sete sofridos.

Já o Sport, encerrou a fase de grupos na terceira colocação da Chave A, com 14 pontos. Nas quartas de final, o Rubro-Negro pernambucano passou pelo CSA-AL nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal. Na fase seguinte, vitória por 3 a 1 sobre o CRB-AL. Em dez jogos disputados no torneio, o Leão da Ilha acumulou cinco vitórias, três empates e duas derrotas, com 13 gols marcados e sete sofridos.

