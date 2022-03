Robson explica comemoração contra o Náutico e diz: "Nunca vamos agradar a todos"

Alvo de críticas recentes por parte de alguns torcedores do Fortaleza nas redes sociais, o atacante comemorou o gol marcado diante do Náutico, pelo Nordestão, tapando os ouvidos

Autor de um dos gols da vitória do Fortaleza por 2 a 0 sobre o Náutico, no último sábado, 26, pela semifinal da Copa do Nordeste, Robson chamou a atenção ao tapar os ouvidos na comemoração. Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, 28, o atacante explicou que a manifestação foi direcionada às recentes críticas que sofreu por parte de alguns torcedores nas redes sociais.

"Eu sou um pouco afastado das redes sociais, mas vira e mexe eu acabo vendo e às vezes a gente vê algumas críticas que são difíceis de ver, por tudo que a gente já passou por aqui, por tudo que a gente vem fazendo, então é meio chato. Eu sei que a grande maioria da torcida gosta de mim, a grande maioria me apoia, mas sempre vai ter aquela questão, nunca vamos agradar a todos, se nem Jesus agradou, imagine a gente. Espero que não levem a mal, foi mais para extravasar mesmo", explicou.

Finalista do Nordestão, o Tricolor do Pici terá o Sport-PE como adversário em jogos de ida e volta, o primeiro realizado em Recife, enquanto o duelo decisivo será na Arena Castelão. Questionado sobre um possível favoritismo do clube cearense, Robson pregou cautela e projetou um confronto complicado.

"Não tem favoritismo, porque é uma final, são dois jogos complicadíssimos. O Sport é uma equipe de muita tradição, temos que respeitar eles, sabemos da dificuldade que vai ser. Creio que serão dois grandes jogos, a gente tem que dar o nosso melhor, se entregar para conseguir fazer um bom resultado e decidir em casa", disse.

