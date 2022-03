Altos-PI x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Altos-PI e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 5 de março (5/03), pela sétima rodada da primeira fase da Copa do Nordeste 2022. A partida será disputada no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, Piauí, às 17h45min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de Tv aberta, SBT, e no site de streaming Nordeste FC. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Depois de garantir vaga nas semifinais do Cearense na última quarta-feira, o Tricolor do Pici garante classificação às quartas de final do Nordestão em caso de vitória sobre o Jacaré. Líder do Grupo A, com 12 pontos, o Leão tem situação muito confortável na chave. Restando duas rodada sem disputa, a equipe tricolor tem ao menos sete pontos de vantagem sobre os clubes que estão fora do G-4 e só não garantiu a classificação ainda porque o Atlético-BA tem um jogo a menos. Com quatro pontos somados, o time de Alagoinhas pode chegar a 13 caso vença as três partidas que ainda irá jogar.



Já o Altos passou por mudanças no comando técnico nas últimas semanas e vem de bons resultados na temporada. Sob o comando do técnico Carlos Rabello, a equipe conseguiu recuperação no Estadual e avançou de fase na Copa do Brasil após bater o Sport-PE por 1 a 0, o que rendeu premiação de R$ 750 mil. No Nordestão, o time piauiense ocupa a sexta posição, com oito pontos, dois a menos do que o Bahia, quarto colocado.



Altos-PI x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na TV aberta

Nordeste FC: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de streaming

Copa do Nordeste 2022 - Altos-PI x Fortaleza

Escalação provável

Altos-PI

4-5-1: Marcelo; João Carlos, Mimica, Lucas Souza, Dieyson; Sousa Tibiri, Marconi, Eliélton, Dieguinho e Manoel; Betinho. Técnico: Carlos Rabello.

Fortaleza

3-5-2: Max Walef; Landázuri, Benevenuto e Ceballos; Juninho Capixaba; Ronald, Hércules, Yago Pikachu e Matheus Vargas; Romarinho e Renato Kayzer. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Quando será Altos-PI x Fortaleza

Hoje, sábado, 5 de março (5/03), às 17h45min (horário de Brasília)

Onde será Altos-PI x Fortaleza

Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, Piauí



