Ferroviária x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ferroviária e Santos se enfrentam hoje, sábado, 5 de março (5/03), pela 10ª rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo, às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de pay-per-view Premiere e no Paulistão Play, serviço de streaming pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O jogo marcará a estreia de Fabián Bustos no comando do Alvinegro Praiano. O argentino assumiu o time na última segunda-feira. Apesar do pouco tempo no Brasil, ele já mostrou conhecimento sobre o estilo de jogo da Ferrinha. "A única coisa que tenho pensado e que tenho claro é como joga a Ferroviária, com um 4-3-3, um camisa 9 potente. Eles têm Orejuela, um equatoriano pela esquerda, com o Netto pela direita, com um número 10 muito técnico, canhoto, com um 5 de bom jogo. Nós analisamos. Sabemos que vamos jogar em um campo complicado, mas não coloco desculpas", disse em coletiva.

Para este seu primeiro compromisso, o técnico deve contar com o reforço de Auro. O lateral-direito já vem treinando normalmente com o grupo e afirmou que está 100% fisicamente. Em contrapartida, o Santos não contará com John (inflamação na cicatriz do joelho direito), Madson (lesão no adutor da perna esquerda), Felipe Jonatan (dores musculares na coxa), Carlos Sánchez e Kevin Malthus (ambos com lesão no joelho). (Com Gazeta Esportiva)

Ferroviária x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura



Paulistão Play: para clientes que assinaram ao serviço pago de streaming

Campeonato Paulista 2022 - Ferroviária x Santos

Escalação provável

Ferroviária

Saulo; Bernardo, Didi, Breno Lopes e João Lucas; Uillian Correia, Thomaz e Gegê; Netto, Bruno Mezenga e Orejuela.

Santos

João Paulo; Balieiro (Auro), Kaiky, Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Sandry e Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme.

Quando será Ferroviária x Santos

Hoje, sábado, 5 de março (5/03), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Ferroviária x Santos

Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo

