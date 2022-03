Novo Hamburgo x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Novo Hamburgo e Grêmio se enfrentam hoje, sábado, 5 de março (5/03), pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho 2022. A partida será disputada no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Os comandados de Roger Machado tem um jogo a menos no estadual. O clássico contra o Internacional foi adiado após o ônibus do Grêmio ser atacado. Vice-líder do Gaúcho com 17 somados, um a menos que o líder Ypiranga, o elenco deve contar com o retorno de Villasanti. O meio-campista foi a maior vítima do ataque ao veículo gremista.

Por sua vez, o Novo Hamburgo, terceiro colocado no estadual com 14 pontos, tem o objetivo de se manter no G-4 e ainda está vivo na competição. Dependendo dos resultados das outras partidas, o clube já pode comemorar a classificação. O time vinha de três jogos invictos, mas tropeçou no penúltimo duelo e conquistou vitória importante no último jogo contra o Aimoré. (Com Gazeta Esportiva)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Novo Hamburgo x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Campeonato Gaúcho 2022 - Novo Hamburgo x Grêmio

Escalação provável

Novo Hamburgo

Raul; Camargo, Islan, Luís Gustavo e Higor; Kaio César, Felipe Guedes, Júnior Timbó e Ednei (Kesley); Michel Renner e Da Silva.

Grêmio

Brenno; Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Lucas Silva, Villasanti, Janderson, Benitez e Rildo; Diego Souza.

Quando será Novo Hamburgo x Grêmio

Hoje, sábado, 5 de março (5/03), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será Novo Hamburgo x Grêmio

Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul

Tags