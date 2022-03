Bahia x Sport ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Bahia e Sport se enfrentam hoje, sábado, 5 de março (5/03), pela sétima rodada da primeira fase da Copa do Nordeste 2022. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, às 17h45min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de Tv aberta, SBT, e no site de streaming Nordeste FC. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O time baiano vem de uma derrota por 2 a 1 para o Atlético-BA, na última quarta-feira, pelo Campeonato Baiano. Enquanto isso, o Sport vem de uma eliminação na Copa do Brasil. Também na última quarta, o Leão foi derrotado por 1 a 0 para o Altos, do Piauí, e caiu na primeira fase do torneio.

Com a eliminação, o treinador Gustavo Florentín foi demitido do time pernambucano. A expectativa é de que César Lucena, técnico interino, comande a equipe neste duelo contra o tricolor baiano.

O time de Salvador vive momento parecido. Após a derrota para o Atlético, o Bahia corre risco de não se classificar para o mata-mata do Campeonato Baiano.

O Bahia é o atual quarto colocado do grupo B da Copa do Nordeste, com 10 pontos em seis partidas. O Sport, por sua vez, ocupa a terceira colocação do grupo A, com oito pontos em seis jogos. (Com Gazeta Esportiva)

Bahia x Sport ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na TV aberta

Nordeste FC: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de streaming

Copa do Nordeste 2022 - Bahia x Sport

Escalação provável

Bahia

Matheus Teixeira; Douglas Borel, Ignácio, Gustavo Henrique, Luiz Henrique; Rezende, Patrick de Lucca, Daniel; Raí Nascimento, Marco Antônio e Rodallega.

Sport

Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino, Lucas Hernandez; Ronaldo (Denner), Pedro Naressi, Blás Cáceres, Ray Vanegas, Jáderson e Rodrigão (Búfalo).

Quando será Bahia x Sport

Hoje, sábado, 5 de março (5/03), às 17h45min (horário de Brasília)

Onde será Bahia x Sport

Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia

