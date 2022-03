São Paulo x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

São Paulo e Corinthians se enfrentam hoje, sábado, 5 de março (5/03), pela 10ª rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no HBO MAX e no Estádio TNT, serviços de streaming pagos. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O primeiro Majestoso de 2022 marca a estreia do técnico corintiano e colocará à prova a invencibilidade de Ceni em clássicos desde que assumiu o Tricolor. Ceni soma três vitórias em três clássicos desde outubro do ano passado, quando sucedeu Hernán Crespo no comando do São Paulo. Um deles foi contra o Corinthians. Logo em seu segundo jogo á frente da equipe, o ex-goleiro viu Calleri balançar as redes para garantir o triunfo por 1 a 0.

Do outro lado, o torcedor corintiano está em total êxtase com a estreia de seu novo comandante. O português Vítor Pereira, apresentado nesta sexta-feira, não deve realizar grandes mudanças na escalação, como ele mesmo disse em sua primeira coletiva.Assim, deve mandar a campo uma equipe totalmente igual àquela que Fernando Lázaro utilizou no último domingo, quando ele e sua comissão assistiram à vitória contra o RB Bragantino de camarote. (Com Gazeta Esportiva)

São Paulo x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

HBO Max: para clientes que assinaram aoserviço pago de streaming

Estádio TNT: para clientes que assinaram ao serviço pago de streaming

Campeonato Paulista 2022 - São Paulo x Corinthians

Escalação provável

São Paulo

Tiago Volpi; Rafinha, Arboleda, Miranda e Léo (Reinaldo); Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Rigoni, Marquinhos (Eder) e Calleri.

Corinthians

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Renato Augusto, Giuliano e Paulinho; Willian e Róger Guedes.

Quando será São Paulo x Corinthians

Hoje, sábado, 5 de março (5/03), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Corinthians

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

