Ceará x CSA-AL ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ceará e CSA-AL se enfrentam hoje, sábado, 5 de março (5/03), pela sétima rodada da primeira fase da Copa do Nordeste 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 19h45min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de Tv fechada, ESPN, e no site de streaming Nordeste FC. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Em caso de vitória dentro de casa, o Vovô está garantido nas quartas de final da Lampions League antecipadamente. Após folga na última quinta para o elenco que viajou à Roraima no duelo contra o São Raimundo-RR, os jogadores se reapresentaram na tarde desta sexta-feira, 4, e realizaram os trabalhos visando o confronto no Nordestão.





A expectativa é que o meia-atacante Lima, recuperado de desgaste físico, novamente seja opção para a partida e Zé Roberto retorne para a equipe titular na vaga de Cléber. Quanto aos desfalques, o Alvinegro deve continuar sem os atacantes Iury Castilho e Jael, os volantes Richard e Fernando Sobral, além do lateral-direito Buiú. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco realizou atividades de recondicionamento físico na quinta-feira e pode voltar a ser relacionado neste sábado. O time de Tiago Nunes não tem jogadores suspensos para a partida.

Ceará x CSA-AL ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Nordeste FC: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de streaming

Copa do Nordeste 2022 - Ceará x CSA-AL

Escalação provável

Ceará

4-1-3-2: João Richardo; Michel, Messias, Luiz Otávio e Victor Luis; Lucas Ribeiro; Mendoza, Richardson e Lima; Vina e Zé Roberto (Cléber).

CSA-AL

4-3-3: Marcelo Carné; Cedric, Marcel, Werley e Ernandes; Luiz Henrique (Geovane), Gabriel e Marco Túlio; Lucas Barcelos (Felipe Augusto), Osvaldo e Rodrigo Rodrigues.

Quando será Ceará x CSA-AL

Hoje, sábado, 5 de março (5/03), às 19h45min (horário de Brasília)

Onde será Ceará x CSA-AL

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

