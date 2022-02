Escalação: como Fortaleza e Bahia vão a campo pela Copa do Nordeste

Fortaleza e Bahia se enfrentam hoje, 19, às 17h45min, no Castelão, em partida válida pela 6ª rodada da Copa do Nordeste de 2022. Confira escalação de cada time

Fortaleza e Bahia se enfrentam neste sábado, 19, a partir das 17h45min, no Castelão, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. O duelo de tricolores ganhou um contorno especial de rivalidade no ano passado, já que o Esquadrão foi algoz do Leão no Nordestão do ano passado e os cearenses sacramentaram o rebaixamento dos baianos na Série A de 2021.

O Fortaleza busca um triunfo para encaminhar classificação para a próxima fase do torneio regional, enquanto o Bahia precisa pontuar para seguir no G-4 do Grupo B. Confira abaixo escalação confirmada de cada time:



ESCALAÇÕES

Fortaleza

3-5-2: Max Walef; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, Jussa, Ronald, Lucas Lima. L. Crispim; Moisés, Romero. Téc: Vojvoda

Bahia

4-4-2: Danilo Fernanades; Douglas Borel, Henrique, Ignácio, Luiz Henrique; Rezende, Patrick, Mugni; Ronaldo, Marco Antonio, Rodallega. Téc: Guto Ferreira

