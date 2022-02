Exclusivo: agora no Juventude, Felipe Alves fala ao O POVO, reafirma gratidão ao Fortaleza e nega desentendimentos

Afastado do grupo principal do Fortaleza desde o começo da temporada 2022 por uma decisão da comissão técnica - com anuência da diretoria - Felipe Alves quis falar. O goleiro, que assinou contrato de empréstimo com o Juventude até o fim deste ano - e já foi anunciado pelo clube do interior do Rio Grande do Sul que está na Série A - procurou O POVO e, em sua última entrevista, antes da mudança para Caxias contou a sua versão dos acontecimentos recentes.

Com a bagagem de quem chegou ao clube no começo de 2019, ganhou a titularidade absoluta, comemorou títulos, participou de grandes campanhas em 142 jogos e se tornou ídolo da torcida, Felipe Alves, sempre sereno, conta como estava a sua rotina de treinos, reafirma gratidão e respeito aos torcedores e ao Tricolor, nega desentendimentos internos e relembra momentos inesquecíveis no clube.

O POVO - Felipe, como estava o seu dia a dia de treinos tendo sido afastado do grupo principal?

Felipe Alves - Treinava separado da equipe com treinador de goleiros, de segunda à sexta-feira. O tempo de treinamento era em torno de uma hora para específico e mais uma hora para condicionamento físico. Sendo esse o horário estabelecido pelo clube para o meu treinamento, do qual cumpria diariamente.

O POVO - Quando e como você foi comunicado do afastamento e quais as alegações da diretoria?

Felipe Alves - Fui comunicado no dia da reapresentação que eu não faria parte do elenco para a temporada de 2022. Neste mesmo dia me apresentei ao clube, fiz todos os exames necessários para início da temporada e a partir de então venho treinando separado da equipe. Em relação às alegações, eu respeito as escolhas de quem está no comando e sigo a minha programação de treinos. Continuava sempre à disposição do clube. Falta de vontade de jogar nunca me faltou.

O POVO - Você teve desentendimentos com o técnico Vojvoda e demais atletas do elenco? E você mantém contato com outros jogadores?

FA - Nunca tive desentendimentos com ninguém do Fortaleza, muito pelo contrário, tenho ótima convivência com os atletas, comissão, dirigentes e funcionários do clube. Em quase 20 anos vivendo de futebol nunca tive histórico de má conduta ou desentendimentos, dentro ou fora de campo. Em relação ao Vojvoda tivemos duas conversas sobre os critérios adotados por ele para a escolha do goleiro titular, apenas isso.

O POVO - No decorrer de 2021, ao perder a condição de titular do time, você achou correto ou se sentiu injustiçado?

FA - Eu jamais vou questionar ser ou não titular, a meu ver futebol é um esporte de alto rendimento. O questionamento foi em relação aos critérios adotados para a escolha e isso eu questionei sim, até porque preciso sempre saber em quais aspectos eu devo evoluir para ajudar cada vez mais a equipe.

O POVO - Gostaria que você explicasse qual o seu real sentimento com toda a situação, tendo em vista que você se tornou um ídolo da torcida e teve contrato renovado recentemente, em agosto do ano passado, até o fim de 2023.

FA - Sou muito grato ao clube e à torcida. Me sinto triste em ler tantas especulações. Quem me conhece dentro das quatro linhas e além delas sabe que essas especulações não fazem parte de quem eu sou. Renovei até 2023 para fazer aquilo que eu sei de melhor, que é jogar futebol. E além disso, sou um funcionário do clube, não avanço a linha de comando, todos temos um papel e uma hierarquia a cumprir. O meu papel é e sempre será o mesmo: dar o meu melhor embaixo das traves.

O POVO - Pelas temporadas em 2019 e 2020, você ganhou status especial entre os torcedores. O seu nome era unanimidade entre os torcedores até o começo de 2021. O próprio clube te valorizava bastante em ações de marketing, como a própria camisa do Homem de Gelo. Você sente falta disso?

FA - O que aconteceu nesses três últimos anos de Fortaleza foi incrível e continuará sendo. A camisa do homem de gelo é um presente que simboliza minha história no Fortaleza.

O POVO - Como tem sido a relação com o torcedor?

FA - O torcedor do Fortaleza é surreal, eles são donos de uma energia única que sempre me impulsionou a dar o meu melhor.

O POVO - A retirada do seu nome do site oficial do clube no dia 8 de fevereiro teve impacto para você?

FA - Fiquei surpreso com a nota de ter saído do site do Fortaleza. Continuava à disposição do clube para defender o time.

O POVO - Você chegou a atuar no dia da morte do seu pai, em março do ano passado, justamente contra o Ceará, e isso foi bastante impactante.

FA - Esse jogo em especial retrata um pouco do que acredito ser o futebol: paixão, entrega e alto rendimento. Nesse dia, assim como em muitos outros, dei o meu melhor em campo, pelo meu pai, pelo que ele merecia de mim naquele dia, pelo clube e pela torcida, fiz o que sei fazer de melhor, jogar futebol e espero continuar assim hoje e sempre.

Momentos após a entrevista, Felipe Alves se despediu da torcida do Fortaleza com um texto em sua recém criada conta no Instagram: "Obrigado Nação Tricolor do Pici por 3 anos de muitas conquistas, histórias e momentos únicos. Sigo em 2022 para um novo desafio, porém, levo vocês no meu coração".

Sobre o afastamento de Felipe, a diretoria do Fortaleza se manifestou algumas vezes. O presidente Marcelo Paz, em entrevista ao O POVO em meados de janeiro, avaliou que o "clube entendeu, junto com a comissão técnica, que nesse momento ele deveria treinar à parte, respeitando o profissional e a história dele". O dirigente também mencionou que os salários de Felipe estavam em dia e que "por vezes tem que se tomar uma decisão, porque o clube está acima de todo mundo, sempre [...] espero que o torcedor também entenda isso, porque a gente faz sempre pensando no bem do Fortaleza".

Com Lucas Mota

