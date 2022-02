Vojvoda roda elenco e já usou mais de 20 jogadores nos primeiros cinco jogos do Fortaleza

Com novas peças no plantel tricolor, o treinador Juan Pablo Vojvoda tem aproveitado os primeiros jogos do ano para e realizar testes em busca do time ideal do Fortaleza para a temporada 2022. Nas cinco partidas que Leão do Pici disputou pela Copa do Nordeste, o técnico argentino ainda não repetiu a escalação titular e já utilizou 21 jogadores, o que representa 70% do grupo leonino.

Até o momento, apenas o goleiro Fernando Miguel, o zagueiro Marcelo Benevenuto e o ala Yago Pikachu foram titulares em todos os jogos da equipe. Além deles, há jogadores com bastante minutagem — participaram de todos os confrontos — e que devem integrar a base titular do Leão na temporada, como é o caso dos defensores Tinga e Titi, dos meio-campistas Ronald, Jussa, Lucas Crispim e Lucas Lima, e do atacante Moisés.

Considerando o recém-contratado Renato Kayzer, apenas nove atletas do elenco ainda não receberam oportunidades. Desses, dois são goleiros — Boeck e Max Wallef — e cinco são oriundos das categorias de base tricolor — Hugo, Habraão, Vitor Ricardo, Hércules e Thiaguinho — e, neste momento, apenas integram o grupo tricolor para ganharem experiência.

Sem vencer há três jogos no Nordestão, o Fortaleza enfrenta o Bahia neste sábado, 19, às 17h45min, na Arena Castelão, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. O Leão é o primeiro colocado da chave, com nove pontos, seguido de perto pelo CSA-AL, segundo, com oito.

