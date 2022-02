Em negociação com o Juventude, Felipe Alves divulga mensagem para torcida do Fortaleza

Atleta estava no Fortaleza desde 2019, mas perdeu espaço por decisão da comissão técnica e com anuência da diretoria tricolor

No Fortaleza desde 2019, o goleiro Felipe Alves está de saída do clube a caminho do Juventude. Na tarde desta quinta-feira, 17, o jogador publicou em suas redes sociais uma mensagem de despedida para o torcedor tricolor.

"Obrigado Nação Tricolor do Pici por 3 anos de muitas conquistas, histórias e momentos únicos. Sigo em 2022 para um novo desafio, porém, levo vocês no meu coração. Até breve!", escreveu ele.

O goleiro deve ser emprestado ao time gaúcho da Série A do Campeonato Brasileiro pelo período de um ano. O contrato com o Fortaleza segue valendo normalmente, compromisso que vai até o fim de 2023.

Felipe, afastado do elenco principal desde janeiro por decisão da comissão técnica e com anuência da diretoria, vai seguir recebendo salário integral do Tricolor, mas o Juventude repassará um valor mensal ao Fortaleza, pagando parte dos salários do atleta.