Emprestado pelo Fortaleza, Quintero já treina com elenco do Vasco

Sem espaço com o técnico Juan Pablo Vojvoda, zagueiro colombiano foi cedido ao clube cruzmaltino até o fim de 2022, quando se encerra o vinculo com o Leão do Pici, e não atua mais pelo Tricolor

Antes mesmo de ser anunciado oficialmente como reforço do Vasco da Gama, o zagueiro Juan Quintero, emprestado pelo Fortaleza até o fim da temporada 2022, já treina com o elenco cruzmaltino. A diretoria vascaína aguarda a resolução de detalhes burocráticos para realizar a apresentação do defensor colombiano.

Sem espaço com o técnico Juan Pablo Vojvoda, Quintero não deve mais atuar pelo Tricolor do Pici, já que o contrato de empréstimo ao Vasco se entende até o término do vinculo do zagueiro com o clube leonino. O defensor de 26 anos se junta a Luiz Henrique, que vive a mesma situação. O atacante também pertence ao clube cearense.

Com a confirmação dos dois reforços, o técnico Zé Ricardo deve buscar somente mais um atacante que atue pelos lados para fechar o elenco até o início da Série B do Campeonato Brasileiro. Dentro de campo, o Vasco encara o Bangu, nesta quinta-feira, 17, em São Januário pelo Campeonato Carioca.

