Fortaleza recusa nova investida do Santos por Ronald

Clube paulista buscava negociar a ida do jogador por um ano, pagando salários e comprando 60% do atleta ao final, mas o Tricolor do Pici só aceita em caso de venda de 100% do jogador no presente

O Fortaleza mais uma vez recusou um pedido de empréstimo feito pelo Santos, que quer ter o volante Ronald no elenco para a temporada 2022. A clube paulista buscava negociar a ida do jogador por um ano, pagando salários e comprando 60% do atleta ao final, mas o Tricolor do Pici só aceita em caso de venda de 100% do jogador no presente. A informação é do jornalista André Hernan, do Globo Esporte SP.

No início da semana, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, ressaltou que o atual elenco do Leão possui apenas quatro volantes. Esse é um dos motivos para não liberar o jogador ao Peixe. O Santos busca um jogador para a posição desde a chegada do técnico Fábio Carille. O treinador tem utilizado Camacho e Vinícius Balieiro na posição.

Titular do time tricolor, Ronald atuou em 33 partidas pelo Leão, na última temporada. O meia é um dos atletas mais utilizados pelo técnico Vojvoda. Neste ano, o volante já atuou em quatro jogos, tendo duas assistências. (Com Juliete Costa, Especial para O POVO)

