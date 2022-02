Fortaleza encara Náutico nos Aflitos pela Copa do Nordeste

Será o primeiro jogo do Tricolor na atual edição do torneio que não acontecerá no Castelão. Timbu vive momento de turbulência e vai receber o Leão de técnico interino

O Fortaleza fará seu primeiro jogo longe de casa na atual temporada neste sábado, 12, no estádio dos Aflitos, em Recife, contra o Náutico. O duelo está marcado para iniciar às 17h45min e é válido pela 4ª rodada do torneio.

Enquanto o Leão quer voltar a vencer para se manter na ponta do Grupo A, o Timbu precisa do triunfo para acabar com a turbulência que tem passado nos últimos dias.



De quarta-feira para cá, houve confusão entre jogadores e torcedores do Náutico após um jogo pelo campeonato estadual, críticas com exposição dos problemas internos do time por parte do auxiliar técnico Guilherme dos Anjos em rede social, que culminou na demissão dele, e, posteriormente, queda do pai, Hélio dos Anjos, do comando técnico do Timbu.

O outro auxiliar do time, Marcelo Rocha, deverá comandar o Náutico no jogo de hoje contra o Fortaleza, que não conta com pelo menos dois jogadores de ataque. Um é o recém-chegado Renato Kayzer, que apesar de estar regularizado, não viajou com o elenco; o outro é Romarinho, que foi expulso no banco de reservas na partida passada. Robson, que estava no departamento médico tratando edema na panturrilha esquerda é dúvida e pode não ter seguido com o time também.

Apesar do jogo ser em Recife, o Tricolor tem boas recordações recentes de partidas disputadas nos Aflitos. Os últimos dois encontros com o Timbú foram na casa dele e pela Copa do Nordeste. Em ambos, vitória do Fortaleza, marcando três gols.

E olha que desta vez o torcedor do Náutico nem vai poder incentivar o clube. Por inadequações da praça esportiva, o Corpo de Bombeiros só liberou capacidade para 300 torcedores, mas a diretoria do time mandante resolveu não abrir os portões porque os custos de operação não compensariam.

Ficha Técnica

Náutico

4-3-3

Lucas Perri; Hereda, Camutanga, Rafael Ribeiro, Júnior Tavares; Djavan, Rhaldaney, Jean Carlos; Leandro Carvalho, Robinho (Ewandro), Kieza. Téc: Marcelo Rocha

Fortaleza

3-5-2

Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, Jussa, Ronald, Lucas Lima, Lucas Crispim; Moisés, Silvio Romero. Téc: Vojvoda

Local: estádio dos Aflitos, em Recife-PE

Data: 12/2/2022

Horário: 17h45min

Árbitro: Antonio Dib Moraes-PI

Assistentes: Mauro Cezar de Sousa-PI e Alisson Lima Damasceno-PI

Transmissão: TV Jangadeiro, NordesteFC, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010



