Náutico demite treinador na véspera da partida contra o Fortaleza

Na véspera da partida contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste, o Náutico demitiu o técnico Hélio dos Anjos. O comunicado da decisão foi feito nas redes sociais do Timbú, de forma breve.

A atitude foi tomada após uma reunião entre Hélio e membros da diretoria do Náutico na tarde desta sexta-feira, 11. Apesar da imprensa pernambucana noticiar que houve um acordo para a rescisão, em entrevista à Folha de Pernambuco, o treinador disse que a situação passará pela advogada dele e pelo jurídico do clube, por isso espera o time se posicionar oficialmente para seguir os próximos passos.

O treinador deixou o Timbú horas depois da demissão, por justa causa, de seu auxiliar técnico e filho Guilherme dos Anjos, que fez críticas ao clube nas redes sociais após o episódio da confusão entre jogadores e torcedores do Náutico na porta do vestiário, minutos depois da derrota do Alvirrubro para o Retrô, pelo Campeonato Pernambucano, na última quarta-feira, 9.

A relação de Hélio e Guilherme dos Anjos com a diretoria do Náutico já não era das melhores desde o ano passado, também por críticas à estrutura do clube e problemas financeiros, tanto que o técnico chegou a se demitir e pouco tempo depois foi contratado novamente a pedido dos jogadores.

Diante do Fortaleza, portanto, o Timbú deve ser treinado por Marcelo Rocha, como interino. Fortaleza e Náutico se enfrentam nos Aflitos, às 17h45min deste sábado, sem torcedores presentes no estádio.

