Por veto do Corpo de Bombeiros, partida entre Náutico e Fortaleza não terá presença de público

Estádios dos Aflitos — onde se enfrentam Timbu e Leão do Pici, neste sábado, 11, pela Copa do Nordeste —, Arruda e Ilha do Retiro possuem inadequações e terão que passar por novas vistorias antes de voltarem a receber público

A partida entre Náutico e Fortaleza, marcada para este sábado, 11, às 17h45min, pela quarta rodada da fase grupos da Copa do Nordeste, será com portões fechados. Isso porque o Estádio dos Aflitos, onde o duelo será disputado, possui inadequações e não teve autorização do Corpo de Bombeiros para receber público em suas acomodações. Além dos Aflitos, os estádios do Arruda — casa do Santa Cruz-PE — e Ilha do Retiro — casa do Sport-PE — também foram interditados.

Caso queiram mandar os seus jogos com a presença da torcida, os três principais clubes de Recife deverão corrigir as pendências e solicitar novas vistorias do Corpo de Bombeiros antes de voltarem a receber público.

Sobre o assunto Fortaleza encerra preparação para duelo contra o Náutico nesta sexta; veja provável escalação

Se vencer o Náutico, o Fortaleza terá o melhor início no Nordestão desde 2001

Sem Kayzer, Fortaleza chega a Recife, onde encara o Náutico pela Copa do Nordeste

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até o momento, apenas o Sport se manifestou. Em nota oficial, o Rubro-Negro pernambucano informou que "todas as solicitações feitas pelo Corpo de Bombeiros foram atendidas ou vêm sendo executadas pela Vice-Presidência de Patrimônio" do clube e que enviou ofício ao Corpo de Bombeiros solicitando nova vistoria. As diretorias de Náutico e Santa Cruz não se pronunciaram.

Vale lembrar que presença de público nas partidas disputados em equipamentos esportivos no Estado já estavam limitadas à presença de até 500 pessoas. A decisão foi divulgado pelo Governo de Pernambuco na última segunda-feira, 7, como medida de combate ao avanço da variante Ômicron nas cidades pernambucanas.

Com informações de Camila Sousa, do Portal NE45

Tags