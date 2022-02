Jogadores do Náutico, próximo adversário do Fortaleza, trocam socos com torcedores organizados

Após derrota por 2 a 1 para o Retrô, nesta quarta-feira, 9, pelo Campeonato Pernambucano, jogadores do Náutico se envolveram em briga com membros de organizada do clube. Em vídeo reproduzido nas redes sociais, é possível identificar na confusão os atacantes Kieza e Leandro Carvalho.

Nas imagens, aparecem membros de uma organizada agredindo alguns jogadores e seguranças com chutes na entrada dos vestiários. Após ser abordado com violência, Kieza troca empurrões com torcedor. Depois disso, o atleta ameaça dar socos em alguns homens com camisas de organizadas.

Durante a briga, companheiros de time pedem calma a Kieza, que tenta esquivar-se. Entretanto, os ânimos só se acalmam com a chegada de policiais militares ao local do alvoroço.

O Timbu é o próximo adversário do Fortaleza na Copa do Nordeste. As equipes se enfrentam neste sábado, 12, às 17h45min, no Estádio dos Aflitos, pela quarta rodada do Nordestão. Líder do grupo A, o Tricolor do Pici está invicto na competição até o momento. Em três jogos, o Leão venceu o Sousa-PB e o Floresta, e empatou com o Ceará no Clássico-Rei. O Náutico ocupa a terceira colocação do Grupo B, com quatro pontos em três partidas disputadas.



