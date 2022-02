Fortaleza oficializa compra do zagueiro Habraão, destaque da base; veja os valores

O jovem defensor de 20 anos chegou ao Tricolor do Pici em 2021 sob contrato de empréstimo e ganhou destaque pelas atuações no time de aspirantes

O Fortaleza anunciou a contratação de forma definitiva do zagueiro Habraão até o fim de 2024. Na negociação, o clube adquiriu 50% dos direitos federativos junto ao Primavera-SP por R$ 200 mil. O jovem atleta de 20 anos chegou ao Tricolor do Pici por empréstimo em 2021 e ganhou destaque pelas boas atuações nas categorias do sub-20 e sub-23, sendo integrado ao elenco principal nesta temporada.

No último ano, Habraão participou de 14 jogos pelo Leão no Brasileirão de Aspirantes, com um gol marcado. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o defensor foi o capitão da equipe e um dos principais destaques pela força física e boa qualidade técnica. Seu novo contrato já se encontra registrado no Boletim Informativo Diário (BID), deixando-o à disposição do treinador Vojvoda.

Sobre o assunto Sem espaço no Fortaleza, Juan Quintero vai defender o Vasco em 2022

Renato Kayzer diz que Fortaleza é o maior time do Nordeste e justifica alcunha de "time da moda"

Fortaleza tem dez atacantes no elenco para 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a oficialização da compra de Habraão, o comandante argentino agora possui uma vasta opção de atletas que podem ser utilizados no setor: Marcelo Benevenuto, Titi, Tinga, Anthony Landázuri, Wagner Leonardo e Bryan Ceballos.



Tags