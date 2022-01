Destaque da base, Fortaleza integra o zagueiro Habraão ao elenco profissional

Destaque das categorias de base do Fortaleza, o zagueiro Habraão, de 20 anos, será integrado ao elenco profissional comandado pelo treinador Juan Pablo Vojvoda. O defensor atuou na Copa São Paulo deste ano pelo Tricolor do Pici e se juntou aos demais atletas do grupo principal após cumprir período de isolamento por conta da Covid-19.

Natural de Além Paraíba, o zagueiro de 20 anos chegou ao Fortaleza no meio de 2021 para a categoria sub-20, mas ganhou destaque na equipe de Aspirantes, onde participou do brasileiro da modalidade e atuou por 14 partidas, com um gol marcado.

“Estou muito feliz, agradecer primeiramente a Deus por estar me dando essa oportunidade de estar voltando aqui (ao profissional) onde já tive a oportunidade de trabalhar com eles, infelizmente não joguei o último jogo (da Copinha), peguei Covid-19, mas agora estou muito feliz de estar retornando. Meu objetivo é poder ajudar o Fortaleza, claro que tem vários profissionais aqui na minha frente mas pretendo ir trabalhando aos poucos para conseguir meu espaço”, comemorou Habraão.

Destaque e capitão do Tricolor do Pici durante a Copinha, o atleta acabou não participando da partida que decretou a eliminação do Leão na competição após testar positivo para Covid-19. Dentro de campo, o jovem zagueiro chamou a atenção pela força física e boa qualidade técnica.



Com a promoção de Habraão, o treinador Vojvoda conta com mais outras quatro opções para o setor: Marcelo Benevenuto, Titi, Wagner Leonardo e Bryan Ceballos.

