Fortaleza tem dez atacantes no elenco para 2022

Setor de ataque do Leão é o maior em número de jogadores. Além de muitas opções, a comissão técnica tem características diferentes no grupo para explorar

Pelo site oficial, o Fortaleza trabalha atualmente com um elenco de 30 jogadores. Destes, dez são atacantes. A quantidade elevada faz com que o setor de ataque seja o maior do Tricolor em 2022, superando defesa e meio de campo.

Renato Kayzer foi o último a chegar e já tem condições legais de estrear. Além dele, porém, o técnico Juan Pablo Vojvoda conta com Robson, Romarinho, Edinho, Ángelo Henríquez, Moisés, Valentin Depietri, Thiaguinho, Igor Torres e Silvio Romero.

O setor de ataque do Tricolor, portanto, corresponde a um terço do elenco de 2022 e apesar do treinador argentino não conseguir encaixar todo mundo na lista de relacionados, tem levado sempre mais da metade deles para os jogos.

Além de numeroso, o grupo de atacantes oferece também características variadas para a comissão técnica, que pode adaptar o Tricolor a cada adversário que terá pela frente. Vojvoda tem jogadores de “um contra um”, atletas com característica de força, que carregam a bola e finalizam, peças versáteis, que trocam de lado com facilidade, de bom jogo aéreo e jogadores com presença de área.

Dos dez atacantes disponíveis, apenas três ainda não estrearam na atual temporada. São eles: Edinho, Thiaguinho, egresso do time Sub-23, e Ángelo Henríquez. O chileno, no entanto, esteve aos cuidados do departamento médico nos dois primeiros jogos do Fortaleza.



