Vojvoda defende goleiros do Fortaleza e elogia Moisés após o Clássico-Rei

Comandante do Tricolor do Pici no empate em 1 a 1 contra o Ceará, Vojvoda reafirmou sua confiança nos defensores do Leão e enalteceu adaptação do atacante Moisés ao grupo

O Fortaleza criou oportunidades, mas acabou saindo do Castelão com um empate em 1 a 1 diante do Ceará. Em coletiva cedida após o Clássico-Rei válido pela Copa do Nordeste, o técnico Juan Pablo Vojvoda foi questionado sobre o sistema de escalação dos goleiros, já que o tento tomado pelo Leão aconteceu com falha de Fernando Miguel.

O treinador argentino, após comentar sua sistemática de escalação, fez questão de reafirmar sua confiança nos jogadores da posição. "Confio nos goleiros que temos. Eu também tenho personalidade para apontar os erros e todos erramos. O goleiro está exposto a isso. Ele seguirá trabalhando para continuar melhorando. Meu critério (de escolha de titular) é avaliação contínua. Sei que há uma boa competitividade entre todos e a análise precisa ser minuciosa em cada posição", apontou o argentino, que ainda acentuou que goleiros acabam sendo mais expostos em geral.

Sobre Moisés, que marcou o tento do Leão no jogo, Vojvoda rendeu elogios, principalmente quanto à adaptação do atleta ao grupo e ao seu sistema de jogo. "O Moisés é um jogador que vem da Série B, se adaptou rápido ao elenco e ao ritmo do nosso time. Isso é muito importante. Eu preciso que os jogadores que estão vindo ao Fortaleza rapidamente entendam o que o Fortaleza necessita deles. Alguns podem demorar mais tempo que outros (nesse processo). O Moisés mostrou nessa partida que a adaptação está sendo boa. Ele deve continuar trabalhando humildade e sabendo que ele vai competir na posição com os demais companheiros", finalizou.

