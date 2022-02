Fortaleza e Ceará empatam 1º Clássico-Rei da temporada pelo quarto ano consecutivo

Com gols marcados por Mendoza, para o Alvinegro, e Moisés, para o Tricolor, partida deste sábado acabou empata em 1 a 1. Igualdade no primeiro confronto do ano entre as equipes se repete desde 2019

O equilíbrio entre Fortaleza e Ceará no primeiro Clássico-Rei da temporada prevaleceu mais uma vez. Com o resultado de 1 a 1 no jogo entre os rivais neste sábado, 5, Tricolor do Pici e Alvinegro de Porangabuçu empataram duelo de estreia pelo quarto ano consecutivo. Igualdade entre as equipes no primeiro confronto da temporada se repete desde 2019.

No jogo deste sábado, válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste, o Vovô saiu na frente com gol marcado pelo colombiano Stiven Mendoza, mas o atacante Moisés, estreante no time titular tricolor, empatou para o Leão do Pici ainda do primeiro tempo.

Sobre o assunto João Ricardo elogia força do elenco do Ceará após empate diante do Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas temporada anteriores, houve dois empates sem gols — Campeonato Cearense 2019 e Copa do Nordeste 2021 — e uma igualdade por 1 a 1, no Nordestão de 2020. Na ocasião, o zagueiro Klaus marcou para os alvinegros, enquanto o atacante Osvaldo balançou as redes para os tricolores.

A última vez que o primeiro Clássico-Rei do ano teve vencedor foi em 2018. O confronto, válido pela primeira fase do estadual daquele ano, acabou com vitória do Ceará por 2 a 0. Os gols foram marcados pelo zagueiro Valdo e pelo atacante Elton.

Tags