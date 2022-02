Vojvoda salienta oportunidades de gol criadas pelo Fortaleza no Clássico-Rei

Treinador reconheceu início de jogo 'nervoso' do time tricolor, mas destacou ímpeto da equipe ao buscar o resultado neste sábado, 5, quando empatou em 1 a 1 com o Ceará

Por mais uma temporada, Fortaleza e Ceará empataram o primeiro Clássico-Rei do ano. Comandante do Leão, o técnico Juan Pablo Vojvoda avaliou a atuação do Tricolor no 1 a 1 deste sábado, 5. De acordo com o argentino, a equipe do Pici teve boas oportunidades de marcar e teve ímpeto de buscar pelo resultado, embora tenha saído do Castelão com apenas um ponto.

"O Fortaleza teve situações muito claras para ganhar o jogo. Trabalho todo dia junto com os jogadores para criar situações de gol. Nessa partida, das situações que criamos, só convertemos uma vez, mas estou satisfeito. É muito claro que posso dizer que o Fortaleza a todo momento quis ganhar o jogo. Faltou um melhor funcionamento nos primeiros 25 minutos. Acredito que conseguimos um bom gol e no segundo tempo o time criou quatro situações claras de gol. Mas isso é futebol. Justiça no futebol muitas vezes depende dos gols", pontuou.

Sobre o melhor funcionamento que o técnico acredita que o time poderia ter apresentado nos minutos iniciais, Vojvoda ressaltou que parte do que atrapalhou o grupo foi o nervosismo. "O nervosismo esteve presente nos primeiros 20 minutos. Não podíamos encontrar nosso jogo, o Fortaleza que conhecemos. A partir do nosso gol, o funcionamento foi outro. No que se deve a muitas situações criadas e não convertidas, acho que, no futebol, muitas vezes o mais difícil é colocar a bola dentro da trave. Acho também que o goleiro adversário fez um bom jogo. Há de se reconhecer a atuação do goleiro adversário", disse.

Falando em goleiro, Vojvoda reafirmou sua confiança nos jogadores da posição após falha de Fernando Miguel. "Confio nos goleiros que temos. Eu também tenho personalidade para apontar os erros e todos erramos. O goleiro está exposto a isso. Ele seguirá trabalhando para continuar melhorando. Meu critério (de escolha de titular) é avaliação contínua. Sei que há uma boa competitividade entre todos e a análise precisa ser minuciosa em cada posição", apontou o argentino.

