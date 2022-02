Decisivos, João Ricardo e Moisés se destacam no primeiro Clássico-Rei de 2022

Arqueiro do Ceará e atacante do Fortaleza brilham no primeiro encontro entre as duas equipes em 2022. Placar da partida terminou empatado em 1 a 1

O primeiro confronto entre Fortaleza e Ceará de 2022, realizado na Arena Castelão, em partida válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste, terminou com o placar empatado em 1 a 1, muito por causa das boas atuações de dois jogadores em especial: João Ricardo, do Ceará, e Moisés, do Fortaleza.

O goleiro alvinegro João Ricardo brilhou ao salvar o Vovô em, pelo menos, quatro chances claras de gol do Tricolor do Pici. Segundo os dados do FootStats, o arqueiro alvinegro realizou quatro defesas, sendo duas consideradas muito difíceis.

Já Moisés, titular pela primeira vez desde que chegou ao Fortaleza, foi responsável pelo gol de empate do Leão. Além de deixar sua marca no clássico, Moisés foi o jogador em campo com mais chutes certos em direção ao gol, com duas finalizações.

Ainda no primeiro tempo, João Ricardo salvou o Vovô logo aos 13 minutos. Em um cruzamento de Yago Pikachu, a bola encontrou a cabeça de Igor Torres, que, à queima-roupa, finalizou forte de cabeça. Com o reflexo apurado, João Ricardo realizou grande defesa com seu ombro esquerdo.

A interceptação do goleiro alvinegro mudou os rumos da partida, já que, um minuto após o lance, o Vovô chegou ao seu primeiro gol na partida, com Stiven Mendoza.

Aos 41 minutos, quando o placar já marcava a igualdade de gols na partida, João Ricardo brilhou mais uma vez. Lucas Lima encontrou Pikachu sozinho dentro da pequena área, que finalizou para o gol. Com as pernas, o arqueiro alvinegro evitou mais um gol tricolor.

Aos 49 minutos, mais uma vez, João Ricardo apareceu para manter o empate no placar. Após bola alçada na área alvinegra, a bola sobrou para o zagueiro Titi, na entrada da pequena área, que tentou deslocar o goleiro do Vovô, sem sucesso. Mais uma vez com as pernas, João Ricardo evitou o pior para o Ceará.

O último grande ato de João Ricardo no Clássico-Rei aconteceu aos 41 minutos da etapa final. Em jogada de argentinos, Silvio Romero encontrou Depietri, que finalizou de fora da área e forçou João Ricardo a realizar mais uma defesa na partida, sendo o nome do jogo pelo lado alvinegro.

Pelo lado tricolor, Moisés pareceu não sentir o peso de disputar um Clássico-Rei. À vontade em campo, o atacante deu trabalho aos marcadores do Vovô. Com movimentações rápidas, o número 21 foi o jogador do Fortaleza, juntamente com Tinga, que mais sofreu faltas em campo, três, de acordo com o FootStats.

O ponto alto do atacante do Fortaleza foi o tento anotado aos 35 minutos do primeiro tempo. Após passe do volante Ronald, Moisés recebeu na entrada da área e chutou forte no canto esquerdo do goleiro João Ricardo, que nada pôde fazer.

Já no segundo tempo, Moisés manteve o bom nível de atuação. Foi dos pés do atacante que saiu a melhor oportunidade do Tricolor do Pici na segunda etapa. Aos nove minutos, um lançamento do goleiro Fernando Miguel encontrou Moisés sozinho, que venceu a zaga do Vovô na velocidade e acertou o travessão da meta alvinegra.

Moisés deixou a partida aos 31 minutos do segundo tempo, dando lugar ao estreante Silvio Romero. Esta foi a terceira partida de Moisés pelo Fortaleza, sendo a primeira como titular.

O Leão volta a campo apenas no próximo sábado, 12, às 17h45, quando enfrenta o Náutico, fora de casa, no estádio dos Aflitos, em Recife. Já o Vovô, tem seu próximo compromisso agendado para quarta-feira, 9, diante do Globo, às 19h30, na Arena Castelão.

Fortaleza e Ceará lideram, respectivamente, os grupos A e B da Copa do Nordeste. O Leão possui sete pontos conquistados em três jogos. Por outro lado, o Vovô chega aos quatro pontos em duas partidas.

