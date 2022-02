Em súmula, juiz justifica expulsões de Cléber e Romarinho por confusão no Clássico-Rei

Fortaleza e Ceará empataram em 1 a 1 o primeiro Clássico-Rei da temporada, disputado nesse sábado, 5, no Castelão. A partida, válida pela terceira rodada Copa do Nordeste, teve ânimos exaltados e as duas equipes protagonizaram vários momentos de discussão entre os jogadores. Aos 39 minutos do primeiro tempo, logo após o gol de empate do Tricolor do Pici, atletas das duas equipes participaram de confusão generalizada que culminou nas expulsões dos atacantes Cléber, do Vovô, e Romarinho, do Leão do Pici.

Após o término do jogo, o árbitro Marielson Alves Silva afirmou, na súmula da partida, que os atacantes de Ceará e Fortaleza levaram cartão vermelho por tentarem "dar tapas e chutes contra seus adversários" e precisaram ser contidos pelos demais atletas e comissões técnicas. No momento da expulsão, os dois jogadores estavam no banco de reservas.

"Informo que expulsei com cartão vermelho direto os atletas de número 11, senhor José Romário Silva Sousa, da equipe do Fortaleza EC, e número 89, senhor Cléber Bomfim de Jesus, da equipe do Ceará SC, aos 39 minutos do primeiro tempo. Quando a bola se encontrava fora de jogo, houve um tumulto generalizado, onde identificamos os mesmos tentando dar tapas e chutes contra seus adversários. Informo que os atletas reservas foram contidos por seus companheiros e em seguida saíram normalmente de campo", relatou o juiz na súmula da partida.

Devido aos cartões vermelhos, os dois jogadores serão desfalques de Ceará e Fortaleza nos próximos compromissos das duas equipes na Copa do Nordeste. O Vovô volta a campo na quarta-feira, 9, às 19h30min, diante do Globo-RN, no Castelão, em jogo atrasado da primeira rodada. Já o Leão terá semana livre de treinos e só enfrenta o Náutico-PE no sábado, 12, às 17h45min, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), pela quarta rodada da competição.

