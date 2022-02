Vojvoda elogia desempenho de reforços do Fortaleza e projeta Clássico-Rei: "Jogo totalmente diferente"

O Fortaleza venceu o Floresta por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, 2, no Castelão, pela Copa do Nordeste. Com o resultado, o Fortaleza chega a segunda vitória em dois jogos disputados na competição e lidera o grupo A com seis pontos conquistados. Na coletiva pós-jogo, o técnico Vojvoda elogiou a atuação dos reforços do Leão e ressaltou a importância do Clássico-Rei para o elenco tricolor.

“Temos uma partida muito importante para todos, para o elenco, para o torcedor. Sabemos o que significa o clássico. Vou trabalhar para escolher o melhor time para o sábado. Primeiro é preciso a recuperação de cada jogador e depois pensar nas estratégias. Trabalharemos com seriedade e responsabilidade para a partida de sábado. Vai ser um jogo totalmente diferente destas duas partidas (contra o Sousa e o Floresta)”, reforçou.

O Tricolor do Pici enfrentará na próxima rodada da competição regional o arquirrival Ceará. O primeiro Clássico-Rei da temporada será disputado no próximo sábado, 5, às 17h45min, na Arena Castelão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O treinador argentino reforçou que a chegada de novos jogadores eleva o nível técnico do elenco. “Acho que o Juninho, como os demais jogadores que foram contratados, vão lutar por uma vaga. É uma boa concorrência que faz com que o nível do elenco suba. O Juninho é um dos reforços, assim como Landázuri e Moisés. Eles compuseram bem o posicionamento do time”, destacou.

Sobre o assunto Fortaleza abre check-in para Clássico-Rei pela Copa do Nordeste; Venda avulsa inicia quarta

Fortaleza anuncia renovação de contrato de Yago Pikachu

Lucas Lima avalia atuação do Fortaleza na vitória diante do Floresta pelo Nordestão

Na partida diante do Lobo da Vila, o Fortaleza contou com gols marcados pelos atacantes Romarinho, logo no início do jogo, e Valentín Depietri, no segundo tempo. Juan Pablo Vojvoda destacou a organização defensiva do Verdão, o que dificultou jogadas ofensivas do time do Pici, principalmente, na etapa inicial do confronto.

“No primeiro tempo faltou essa precisão nos últimos metros. Eu comentei com meus jogadores no intervalo e tratamos de corrigir isso. Se pensar no adversário, eles propõem o jogo que pretendem e nós temos que ser capazes de romper essas estruturas defensivas. A organização defensiva do adversário (Floresta) complicou em alguns momentos. Nós não encontramos espaço para poder atacar. No segundo tempo, apesar do time ter feito somente dois gols, tivemos chances de marcar mais gols. Acho que tivemos mais finalizações do que no primeiro tempo”, expôs o argentino.

Sobre a regularização de Silvio Romero, o treinador falou que espera contar com o centroavante, mas pediu calma. “Terei (nesta quinta-feira, 2,) maiores informações sobre Romero. Eu necessito de todos os jogadores disponíveis. O Silvio é um jogador importante para reforçar o elenco. Mas, não há porque ter tanta pressa. O ano é longo. Precisamos que todos estejam em um nível importante para ajudar o time”, disse.



Tags