Fortaleza espera regularizar Silvio Romero antes do Clássico-Rei

O Fortaleza espera regularizar o atacante Silvio Romero até o fim desta semana para contar com o atleta para o primeiro Clássico-Rei de 2022. O Tricolor enfrenta o Ceará neste sábado, 5, em duelo válido pela Copa do Nordeste.

O argentino, principal reforço do Leão na temporada, é o único dos sete contratados que ainda aguarda regularização. A demora em relação aos demais é devido à tramitação da documentação internacional. O atleta, que ficou de fora da estreia do Fortaleza no Nordestão contra o Sousa, compareceu ao Castelão para assistir ao jogo das arquibancadas.

Enquanto não é regularizado, o atacante segue treinando normalmente com o restante do grupo. Antes do Clássico-Rei, o Fortaleza entra novamente em campo para enfrentar o Floresta pelo Nordestão, nesta quarta-feira, 2, no Castelão.

Para a estreia diante do Sousa, o técnico Juan Pablo Vojvoda utilizou Depietri e Igor Torres como a dupla de ataque titular. Moisés, recém-contratado, e Romarinho entraram no segundo tempo.

Os atacantes Robson e Ángelo Henríquez foram desfalques no primeiro jogo da equipe em 2022. O primeiro teve gastroenterite, enquanto o segundo se recupera de edema no adutor da coxa direita.





