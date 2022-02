Fortaleza anuncia renovação de contrato de Yago Pikachu

O Fortaleza usou as redes sociais nesta quarta-feira, 2, para anunciar a renovação de contrato do lateral-direito Yago Pikachu. O jogador assinou novo vínculo até o fim de 2023.

O acordo possui opção de renovação de mais um ano. O vínculo anterior era até dezembro de 2022.

Pikachu chegou ao Fortaleza em 2021 e terminou a temporada passada como um dos principais destaques da equipe. Atuando como ala pela direita no esquema 3-5-2 montado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, o atleta fez 50 jogos, marcou 12 gols e deu oito assistências.

Destaque da equipe na Série A 2021, Pikachu foi o atleta com mais participações diretas em gols do elenco tricolor na competição, com 14 no total. Ele terminou o campeonato como vice-artilheiro do time com nove gols, atrás apenas de Robson que marcou dez. Ele também ficou em segundo no ranking de assistências do Tricolor, com cinco passes decisivos, ficando atrás de Lucas Crispim, que teve nove.

