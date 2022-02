Fortaleza abre check-in para Clássico-Rei pela Copa do Nordeste; Venda avulsa inicia quarta

O Fortaleza inicia, nesta terça-feira, 1º, o check-in para os sócios-torcedores do clube reservarem um lugar no Castelão para o Clássico-Rei de sábado, 5, válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste. O sistema abre gradativamente, dando prioridade a algumas modalidades de sócio.

Conselheiros, sócios-proprietários, associados dos planos Leão do Pici e Leão Kids já podem fazer o check-in desde o meio dia desta terça. A partir das 14 horas, será a vez dos sócios Leão de Aço. Já às 16 horas, quem faz parte das modalidades Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera estará liberado para usar a plataforma e garantir presença no jogo.

A venda avulsa de bilhetes só começará na quarta-feira, a partir das 8 horas, de maneira virtual, ou nas lojas oficiais e credenciadas. Os preços variam de R$ 60 a R$ 150, levando em consideração apenas os valores das inteiras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Com goleada sobre o Sousa, Fortaleza fez sua melhor estreia de temporada dos anos 2000

Vojvoda comemora goleada do Fortaleza na estreia da temporada e elogia postura dos jogadores

Em apresentação, Moisés explica escolha pelo Fortaleza: "Um time muito grande"

A torcida visitante ficará no setor norte, nos anéis superior e Inferior, ambos com o mesmo preço de bilhete, R$ 60.

Os torcedores só poderão fazer check-in e adquirir os ingressos se estiverem com o ciclo de vacinação completo, segundo exigência do decreto do Governo do Estado. A capacidade do Castelão está restrita à 30%.

Prioridades Check-In:

12h: Conselheiro, Proprietário, Leão do Pici e Kids (acesso garantido e recarga)

14h: Leão de Aço (acesso garantido e recarga)

16h: Leão Fiel e Leão do Interior (acesso garantido e recarga)

16h: Leão da Galera (recarga)

Venda de Ingressos avulsa (a partir de quarta-feira, às 8 horas)

Preços:

Superior/Inferior Sul - R$ 60 / R$ 30

Superior/Norte (torcida do Ceará) - R$ 60 / R$ 30

Superior Central - R$ 70 / R$ 35

Bossa Nova - R$ 100 / R$ 50

Premium - R$ 150 / R$ 75

*Modalidade Leão da Galera e sócios Recarga tem 90% de desconto

Tags