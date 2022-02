Lucas Lima avalia atuação do Fortaleza na vitória diante do Floresta pelo Nordestão

Para camisa 13 do Leão, equipe tricolor enfrentou dificuldades em campo ao final da primeira etapa, mas conseguiu evoluir no segundo tempo após mudanças do técnico Vojvoda

Titular na vitória do Fortaleza diante do Floresta por 2 a 0, o meia Lucas Lima avaliou, ao final do jogo, a atuação do Tricolor do Pici. Após pontuar a dificuldade das partidas de início de temporada, o camisa 13 citou dificuldades que o time enfrentou na primeira etapa e ressaltou como o técnico Juan Pablo Vojvoda as superou.

"A gente tem a consciência que nenhuma partida é fácil no começo de temporada. Independentemente da equipe que estamos enfrentando, a gente está com uma proposta de colocar o nosso ritmo dentro de campo, nossa maneira de jogar. Hoje tivemos uma dificuldade no final do primeiro tempo, mas o professor já arrumou e creio que no segundo tempo a gente dominou. Pecamos no último passe, mas é isso, continuar evoluindo. Feliz pelo troféu (de melhor jogador da partida), mas mais feliz ainda pela vitória e pela sequência da equipe", falou.

Questionado sobre o Clássico-Rei, Lucas Lima acentuou a importância da partida e de uma boa recuperação ao restante da semana para que o Leão chegue bem ao jogo. "Sabemos que é um jogo a parte, a importância da partida, e vamos de descansar e se recuperar bem para ir com força máxima no final de semana", disse o meia.

