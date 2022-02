Adaptado como segundo volante, Lucas Lima é o jogador com mais desarmes do Fortaleza em 2022

O treinador Vojvoda tem buscado potencializar outras características do meio-campista de 31 anos, que tem sido destaque do Tricolor do Pici neste início de temporada

Titular nos dois jogos do Fortaleza nesta temporada, diante do Sousa-PB e do Floresta, ambos pela Copa do Nordeste, o meio-campista Lucas Lima tem sido adaptado pelo treinador Juan Pablo Vojvoda como um segundo volante, posição que tem rendido boas atuações do camisa 13.



Neste recorte de partidas, Lucas Lima vem se destacando em um fundamento que não costumava estar entre as suas principais características: os desarmes. Entre todos os jogadores do Leão, o meio-campista é o que mais roubou bolas até o momento, totalizando oito, segundo dados do Footstats. O volante Matheus Jussa, por exemplo, também titular nos dois jogos, realizou três desarmes.



Além do fator defensivo, que indica ser algo que Vojvoda tem buscado potencializar em Lucas Lima, a qualidade no passe do atleta também tem sido um diferencial. Nos dois confrontos, o meia acertou 110 passes e errou somente 12, o que significa um aproveitamento de 90%, colocando-se como o segundo mais efetivo do elenco no quesito, atrás somente do zagueiro Titi, com 95% de precisão.



O paulista de 31 anos também é o jogador com melhor aproveitamento nos lançamentos, com 9 passes longos corretos (81% de aproveitamento). O segundo é Marcelo Benevenuto, com 3 lançamentos certos.



