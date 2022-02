Fred é punido pelo STJD por conduta antidesportiva contra Ronald, do Fortaleza

No caso, o centroavante do Fluminense desferiu um golpe no pescoço do volante tricolor e tentou levantá-lo puxando pela camisa. O caso aconteceu na 24ª rodada do Brasileirão de 2021

O atacante Fred, do Fluminense, foi condenado pelo Pleno do STJD com dois jogos de punição em competições organizadas pela CBF por conduta antidesportiva praticada contra Ronald, do Fortaleza. No lance, flagrado pelas câmeras de transmissão da partida entre o Tricolor do Pici e a equipe carioca, válida pela 24ª rodada do Brasileirão de 2021, o centroavante atingiu o pescoço do volante e, em seguida, tentou levantá-lo puxando pela camisa com força excessiva.

O atleta do Fluminense chegou a ser absolvido em primeira instância pela Quinta Comissão Disciplinar do STJD, ainda no ano passado, em outubro, mas a decisão foi modificada nesta quinta-feira, 3. Por ser em última instância, o centroavante não poderá entrar com recurso.

"Conduta inapropriada do Fred contra um companheiro. A conduta não é a faltosa e sim a falta de respeito e ética ao puxar de forma agressiva e desdenhosa o atleta que estava caído no gramado.... o futebol no Brasil é uma paixão e os atletas são exemplos para nossas crianças que os elegem como heróis. O futebol é a alegria maior da nossa sociedade. Indubitavelmente é um desses atletas queridos por todos, porém mesmo sendo vencedor não possui salvo conduto para fazer em campo o que entende. A conduta foi desnecessária e transmitida para milhões de pessoas tornando o ato público e notório o que nos dá o direito de julga", disse o relator do processo, o auditor Paulo Sérgio Feuz.



