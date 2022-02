Primeiro curso da Laion Academy tem participação de Vojvoda e Marcelo Paz

O curso Imersão e Prática do Leão do Pici ocorre nesta sexta-feira, 3, no Centro de Excelência Alcides Santos; a especialização promoverá palestras ministradas por Marcelo Paz e Juan Pablo Vojvoda

O Fortaleza, em parceria com o Futebol Interativo, dará início ao primeiro curso profissionalizante nesta sexta-feira, 4, no Centro de Excelência Alcides Santos. A Imersão e Prática do Leão do Pici é resultado de uma iniciativa da Laion Academy, uma rede de cursos licenciada que pretende formar profissionais no futebol.

Os alunos matriculados terão três dias completos de aulas teóricas e práticas, de maneira presencial e no campo do centro de treinamento do clube, ministradas por profissionais do Fortaleza, entre eles o presidente Marcelo Paz e o técnico Juan Pablo Vojvoda.

Além das aulas, os participantes também terão a experiência de um Match Day, onde o clube irá inserir os alunos em uma experiência completa de pré-jogo, onde poderão assistir ao Clássico Rei no sábado, dia 5, acompanhados dos profissionais do time. Todos os alunos serão devidamente testados para Covid-19 e com o ciclo vacinal completo, respeitando o decreto estadual.

O Fortaleza é pioneiro nessa iniciativa em solo brasileiro. Fora do Brasil, é comum alguns clubes ofertarem cursos profissionalizantes no âmbito esportivo. A exemplo de comparação, o Barcelona também disponibiliza formações digitais através da Barça Universitas.

Além do curso de Imersão e Prática, o Fortaleza também ofertou de maneira online os cursos DNA Tricolor e Especialização Executiva do Leão. O primeiro é voltado para a análise de desempenho e é ministrado pelos profissionais da comissão técnica do Tricolor, que assim como o Imersão, também conta com o treinador Juan Pablo Vojvoda. Já o segundo é focado em gestão e marketing e tem como foco o Leão como case de sucesso no extracampo. Todas as formações contam com certificação.

Segundo Marcelo Paz, o clube está buscando inovar na indústria do futebol e acredita que a promoção ao ensino é um passo importante.

“É um momento importante para nós e para preparar novos profissionais para atuarem no futebol de alto nível com excelência. Além disso, os professores serão os funcionários do próprio clube, isso é o melhor de tudo, pois mostra que estamos no caminho certo e com profissionais preparados”, destaca o presidente.

Curso Imersão e Prática Leão do Pici

Data: 4 de fevereiro à 6 de fevereiro

Local: Centro de Excelência Alcides Santos

Prazo para inscrições: até o dia 3 de fevereiro

Valores e mais informações: Futebol Interativo

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

Tags